G20 evita pedir abandono de combustíveis fósseis em sua declaração

Os líderes do G20, reunidos em Nova Délhi, evitaram pedir o abandono dos combustíveis fósseis, apesar de o seu comunicado divulgado neste sábado (9) conter alertas sobre a crise climática.



Os líderes do fórum reconheceram a importância de "acelerar os esforços para eliminar o carvão como fonte de energia", depois de um relatório da ONU ter indicado que o abandono dos combustíveis fósseis é "indispensável" para atingir a meta de zero emissões líquidas.



A declaração final da cúpula, divulgada um dia antes do encerramento formal da reunião, chega a acordos mínimos sobre o clima e outras questões, refletindo as divisões no bloco das 20 grandes economias.



O grupo apelou a um "aumento rápido e substancial" do investimento e do financiamento climático e pediu mais recursos para ajudar os países em desenvolvimento a fazer uma transição verde para alcançar as metas.



A declaração também apelou aos países ricos para que cumpram os seus compromissos de ajudar as nações vulneráveis a se adaptarem à mudança climática, e instou as instituições financeiras multilaterais a estabelecerem metas de financiamento mais ambiciosas.



Além disso, os membros do grupo anunciaram o seu apoio aos esforços para triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030.



O G20 "prosseguirá e incentivará esforços para triplicar a capacidade de energia renovável", segundo a declaração conjunta.



"Nos comprometemos a acelerar urgentemente as nossas ações para enfrentar a crise e os desafios ambientais, incluindo a mudança climática", acrescentou o texto final da cúpula.