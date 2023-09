Chefe da diplomacia do Japão visita a Ucrânia

436

O chefe da diplomacia japonesa, Yoshimasa Hayashi, iniciou neste sábado (9) uma visita à Ucrânia, informou a embaixada japonesa em Kiev, em uma demonstração de apoio ao país devastado pela guerra.



"O ministro das Relações Exteriores japonês, Yoshimasa Hayashi, chega à Ucrânia", informou a embaixada no Facebook, publicando um vídeo no qual o chefe da diplomacia é recebido ao chegar a uma estação ferroviária.



O Ministério das Relações Exteriores do Japão afirmou que Hayashi discutirá os esforços de recuperação e reconstrução com o seu homólogo, Dmitro Kuleba.



Hayashi viaja acompanhado de representantes de empresas japonesas, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores.



O Japão juntou-se às potências ocidentais na imposição de sanções à Rússia e também forneceu à Ucrânia ajuda financeira e humanitária.



Nesta estratégia, Tóquio também tomou medidas inusitadas para o Japão, como o envio de material defensivo e o acolhimento de refugiados que fogem do conflito.



No entanto, o Japão não forneceu apoio militar porque a sua Constituição, após a Segunda Guerra Mundial, limita a sua capacidade militar a medidas defensivas.