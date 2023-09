436

O russo Daniil Medvedev venceu o espanhol Carlos Alcaraz nesta sexta-feira (8) e vai disputar a final do Aberto dos Estados Unidos contra o sérvio Novak Djokovic.



Alcaraz, primeiro cabeça-de-chave do torneio, vacilou na última etapa rumo à esperada final contra 'Djoko' e foi superado por um inspirado Medvedev, que venceu por 7-6 6-1, 3-6 e 6-3.



Medvedev e Djokovic repetirão no domingo a final de 2021 em Nova York, na qual o russo impediu o sérvio de conquistar o quarto título de Grand Slam naquele ano.