Espanha goleia Geórgia nas Eliminatórias da Euro-2024; Portugal e Escócia seguem 100%

A Espanha goleou por 7 a 1 em sua visita à Geórgia nesta sexta-feira (8) em Tbilisi, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa-2024, enquanto Portugal e Escócia também venceram e seguem firme rumo à classificação com campanhas 100%.



Os escoceses voltaram a triunfar, desta vez na visita ao Chipre (3-0) e lideram o grupo A, o da Espanha, com 15 pontos, os mesmos que Portugal acumula no grupo J depois de vencer por 1 a 0 a Eslováquia, fora de casa.



. Grupo A: Lamine Yamal faz estreia histórica



A Espanha, ainda com o orgulho ferido pela derrota contra a Escócia no início destas Eliminatórias para a Eurocopa, não podia vacilar em Tbilisi e não o fez, com uma vitória estrondosa de 7 a 1.



Álvaro Morata com um hat-trick (22', 40' e 66') foi o artilheiro do jogo. Os outros gols espanhóis foram marcados por Dani Olmo (38'), Nico Williams (68') e Lamine Yamal (74'), além de um gol contra de Solomon Kverkvelia (28').



Morata, no entanto, teve que dividir os holofotes com o jovem Yamal, que aos 16 anos e 57 dias se tornou o jogador mais jovem da história a atuar pela seleção espanhola e também o mais jovem a marcar com a camisa da Roja.



"Lamine surpreende todos os dias, é incrível que aos 16 anos jogue com esta naturalidade e confiança a este nível", comemorou o treinador espanhol Luis De la Fuente.



Com 6 pontos após três jogos, a Espanha sobe ao segundo lugar do grupo. Os dois primeiros se classificam automaticamente para a Eurocopa do próximo ano. A Geórgia caiu para a quarta colocação, com 4 pontos.



A Escócia é a líder isolada com 15 pontos, embora a Espanha tenha disputado dois jogos a menos.



Esta sexta-feira os escoceses alcançaram a quinta vitória em cinco jogos, desta vez por 3 a 0 em Larnaca contra o Chipre.



A Escócia segue caminhando firme rumo à Eurocopa, torneio que já disputou em 2021. Antes desse ano não disputava o torneio continental desde 1996 e sua última grande competição datava da Copa do Mundo de 1998, na França.



. Grupo D: Croácia se aproxima da Turquia



Em Eskisehir, num duelo de grande rivalidade entre vizinhos, a Armênia esteve perto de conseguir uma grande vitória mas acabou empatando em 1 a 1 em sua visita à Turquia.



Um gol de Bertug Yildirim aos 88 minutos permitiu aos turcos salvarem um ponto e permanecer na liderança, depois de a Armênia abrir o placar aos 49 minutos por meio de Artak Dashyan.



Os armênios, que desde a independência da União Soviética em 1991 nunca conseguiram se classificar para um grande torneio - Copa do Mundo ou Eurocopa -, estão em terceiro lugar com 7 pontos, os mesmos que a Croácia possui agora (é 2ª graças ao melhor saldo de gols). Os croatas golearam a Letônia por 5 a 0, em partida em que Bruno Petkovic marcou dois gols.



A Croácia está três pontos atrás da líder Turquia, embora os turcos tenham disputado dois jogos a mais.



. Grupo J: Portugal segue 100%



Portugal caminha em velocidade de cruzeiro rumo à Euro-2024. Com a vitória por 1 a 0 em Bratislava sobre a Eslováquia, alcançou a quinta vitória em cinco jogos.



Bruno Fernandes, aos 43 minutos, marcou o único gol da seleção comandada pelo espanhol Roberto Martínez, que desde a estreia, em março, emendou vitórias no comando da equipe.



Na classificação, a Eslováquia (2ª) está atrás do Luxemburgo (3º), com 10 pontos, que venceu por 3 a 1 a Islândia (5ª, um ponto), enquanto a Bósnia-Herzegovina (4ª, 6 pontos) segue viva após vencer por 2 a 1 em casa o modesto Liechtenstein, que é o lanterna, sem pontos.