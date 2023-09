Espanha atropela Geórgia (7-1) fora de casa nas Eliminatórias da Euro-2024

436

A Espanha goleou por 7 a 1 em sua visita à Geórgia com um hat-trick de Álvaro Morata, nesta sexta-feira (8) em Tbilisi, em um jogo das Eliminatórias da Eurocopa-2024, em que o jovem Lamine Yamal, aos 16 anos, se tornou o mais jovem estreante e artilheiro da 'Roja'.



Os gols de Morata (22', 40' e 66'), Dani Olmo (38'), Nico Williams (68'), Yamal (74') e Solomon Kverkvelia contra (28') colocam a 'Roja' provisoriamente em segundo lugar do grupo A, atrás da líder Escócia, que visita Chipre nesta sexta-feira.



A Espanha chegava a Tbilisi pressionada após a derrota sofrida em março contra a Escócia e obrigada a buscar pontos para acertar seu rumo em busca de uma das duas primeiras colocações na chave que dão acesso direto ao torneio continental.



A vitória dá também um impulso ao técnico Luis de la Fuente, prejudicado pelo escândalo em torno do presidente suspenso da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.



Desde o início, a Roja buscou assumir a posse de bola contra a Geórgia, que esperava atrás para tentar surpreender no contra-ataque.



Os poucos avanços dos donos da casa até a área do goleiro Unai Simón surgiam pela ponta esquerda onde Khvicha Kvaratskhelia, destaque de sua equipe, tentava surpreender.



- Morata abre o caminho -



Com Rodri como catalisador do jogo, a Espanha logo abriu o placar quando Morata desviou de cabeça na área um cruzamento de Marco Asensio (22').



A Roja apertava, fechando a Geórgia em sua área, e logo aumentou quando Kverkvelia mandou a bola para o próprio gol ao tentar afastar (28').



A Geórgia não conseguia se livrar da pressão adversária, o que resultou na entrada de Dani Olmo na área para fazer o 3 a 0 com um chute colocado (38').



Dois minutos depois, uma nova triangulação entre Fabián e Morata terminou com o segundo gol do atacante do Atlético de Madrid (40').



A Espanha já tinha uma ampla vantagem, mas pagou com as lesões de Olmo, que sofreu uma pancada no joelho na jogada do gol, e de Asensio, que sentou e pediu para sair, sendo substituído por Nico Williams e Lamine Yamal (44').



Com sua entrada em campo, Yamal se tornou o jogador mais jovem da história a estrear pela seleção espanhola, com apenas 16 anos e 57 dias, batendo o recorde estabelecido por seu companheiro Gavi em 2021.



O jovem estreante também quebrou o recorde de Gavi como o mais jovem artilheiro da Roja ao fechar a goleada espanhola quase no final da partida.



- Geórgia desconta, Espanha aumenta -



A Espanha foi para o intervalo deixando uma boa impressão, mas depois do intervalo e sob chuva torrencial, teve uns primeiros minutos desconcertantes.



A Geórgia intensificou a pressão até encontrar o gol de honra, quando Giorgi Chakvetadze dominou uma bola na área e seu chute passou por baixo do corpo de Unai Simón (49').



O gol impulsionou a Geórgia, que, por alguns minutos, colocou a Espanha dentro de sua própria área. A Roja, no entanto, conseguiu administrar a pressão dos locais e recuperou logo a posse de bola.



E assim Morata fez 5 a 1 com um chute cruzado na saída do goleiro Giorgi Mamardashvili (65').



O gol diminuiu o ímpeto da Geórgia, que passou a se defender do bombardeio dos visitantes, o que não impediu Nico Williams (68') e Lamine Yamal (74') de completarem a goleada.



A Espanha se prepara agora para o jogo contra o Chipre, na terça-feira, em Granada, onde tentará se manter no caminho das vitórias.