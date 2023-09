Enchentes na Grécia deixam 10 mortos e operação de resgate continua

436

Pelo menos 10 pessoas morreram devido às intensas enchentes na Grécia esta semana, segundo um novo balanço das autoridades. Bombeiros apoiados pelo Exército continuavam o resgate de centenas de habitantes ilhados pelas chuvas torrenciais.



"Infelizmente, dez dos nossos concidadãos perderam a vidas nas enchentes, e há quatro pessoas desaparecidas", informou o ministro grego da Defesa Civil, Vassilis Kikilias, em coletiva de imprensa.



Todas as vítimas fatais das chuvas torrenciais que caíram entre quarta e quinta-feira foram encontradas na região de Tessália, a cerca de 300 km de Atenas.



No marco de uma "imensa operação", os bombeiros utilizam helicópteros e botes salva-vidas para chegar aos vilarejos da região, bloqueados pela cheias dos rios.



De acordo com os socorristas, mais de 2.500 pessoas foram auxiliadas deste terça-feira.



As ruas se transformaram em riachos, e as casas estão submersas em localidades como Palamas, observou um jornalista da AFP.



Nesta sexta-feira à noite, a Defesa Civil enviou uma mensagem de evacuação de um bairro da cidade de Larissa, ameaçada pelo aumento do nível das águas.



Segundo os socorristas, ao menos quatro pessoas estão desaparecidas nos departamentos de Magnésia e Cardítsa.



Os moradores das regiões afetadas temem que o número de mortos aumente.



"É quase certo que haverá mais mortos", lamentou Christodoulos Makris, um agricultor de 53 anos, que conseguiu fugir em seu trator de Palamas para a cidade vizinha.



Classificada como fenômeno "extremo" pela quantidade de água que caiu em 24 horas, a tempestade "Daniel" afetou na segunda e terça-feira a região de Magnésia, em particular sua capital, a cidade portuária de Volos e as cidades da montanha Pelion, antes de alcançar os arredores de Cardítsa e Trikala na quarta-feira.



Cerca de 200 turistas foram retirados da montanha Pelion nos últimos dias, informaram os bombeiros na quinta-feira.



Em Farkadona, a 330 km ao noroeste da capital grega, o nível de água passou de um metro de altura, e muitas casas foram inundadas, constatou a AFP.