436

A Espanha goleou por 7 a 1 em sua visita à Geórgia com um hat-trick de Álvaro Morata, nesta sexta-feira (8) em Tbilisi, em um jogo das Eliminatórias da Eurocopa-2024, que será disputada na Alemanha.



Os gols de Morata (22', 40' e 66'), Dani Olmo (38'), Nico Williams (68'), Lamine Yamal (74') e Solomon Kverkvelia contra (28') recolocam a 'Roja' no caminho certa e a levam provisoriamente ao segundo lugar do grupo A, atrás da líder Escócia, que visita Chipre nesta sexta-feira.