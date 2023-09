Zelensky: superioridade aérea russa 'trava' contraofensiva ucraniana

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, admitiu que a Rússia, com sua superioridade aérea, está contendo a contraofensiva de Kiev e criticou a lentidão na entrega de ajuda militar dos países ocidentais e das sanções contra Moscou.



"Se não estamos no céu e a Rússia está, eles nos impedem do céu. Estão freando nossa contraofensiva", disse o presidente ucraniano em uma conferência em Kiev, na qual criticou que há "processos que são cada vez mais complicados e lentos" para a imposição de sanções, ou para a entrega de armas do Ocidente.



A Ucrânia reclama, com frequência, da lentidão das medidas de retaliação que deveriam travar o esforço de guerra russo.



Zelensky insistiu em que, se os ocidentais entregassem mais rápido munições de longo alcance - as quais permitem bombardear a defesa, a retaguarda e a logística russas -, o Exército ucraniano avançaria com mais velocidade.



"Uma arma específica tem um impacto específico. Quanto mais potente e de longo alcance ela for, mais rápida será a contraofensiva", afirmou.



Os ocidentais entregaram essas munições a conta gotas, temendo que Kiev, apesar de suas promessas, decidisse usá-las para bombardear o território russo, o que provocaria uma escalada da guerra.



A Ucrânia também se queixa, há meses, da lentidão das negociações sobre a entrega de caças F-16, enquanto o país possui apenas uma reduzida e obsoleta frota de aviões fabricados na época soviética.



Após meses de dúvidas, dezenas destes aviões americanos serão entregues pelos países europeus. Sua chegada ao campo de batalha deve, no entanto, levar meses, levando-se em consideração os prazos de formação das tripulações.