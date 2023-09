Rodri diz que "futebol europeu perde" com as transferências para a liga saudita

436

O meio-campista da seleção espanhola Rodri, considerou nesta quinta-feira que o futebol europeu vem sendo afetado com a saída de jogadores talentosos para o futebol da Arábia Saudita.



"É difícil fazer uma análise. Obviamente, o futebol europeu perde nesta situação", disse Rodri em entrevista coletiva antes da partida das Eliminatórias para a Euro-2024 contra a Geórgia, nesta sexta.



"É uma opinião muito particular dos jogadores que decidem sair para essas ligas, totalmente compreensível pelas quantias de dinheiro que oferecem", avaliou o meia do Manchester City.



"Eu levaria isso para uma questão pessoal. Será necessário controlar de alguma forma essa fuga de talentos porque a princípio parecia que eram jogadores veteranos, mas agora também são jogadores jovens que estão saindo", afirmou.



"São decisões respeitáveis, mas as pessoas devem tomar todas as medidas para controlar esta situação", disse Rodri, que se mostrou feliz por estar entre os candidatos à Bola de Ouro.



"Para mim é um orgulho estar na lista, representar o futebol espanhol", disse o jogador, admitindo que se foca "em vencer coletivamente e os outros julgam o desempenho".



"Foi uma temporada especial para mim. É um sonho estar lá e o que vem depois também, mas também digo que tenho companheiros que merecem, e veremos", garantiu.



Sobre a partida contra a Geórgia, Rodri considerou que "é um jogo muito importante contra uma seleção muito boa".



"São três pontos que considero vitais para nos classificarmos neste grupo", disse o meio-campista espanhol, convencido de que "teremos de mostrar uma versão muito boa de nós mesmos se quisermos vencer".