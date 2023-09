Ex-assessor de Trump é considerado culpado de desacato ao Congresso

436

Peter Navarro, ex-assessor comercial da Casa Branca do ex-presidente Donald Trump, foi considerado culpado nesta quinta-feira (7) de desacato ao Congresso por se recusar a testemunhar perante o painel que investigava o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.



Um júri federal de Washington considerou o homem de 72 anos culpado de dois crimes de desacato ao Congresso após dois dias de julgamento.



Navarro se recusou a comparecer para dar um depoimento ao comitê da Câmara dos Representantes que investigava o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e também não forneceu documentos a esse comitê.



Navarro, economista, é o segundo aliado próximo de Trump a ser condenado por desacato ao Congresso por ignorar a convocação do comitê.



Steve Bannon, um dos principais responsáveis pela campanha vitoriosa de Trump nas eleições presidenciais de 2016, foi considerado culpado de dois crimes de desacato ao Congresso em julho do ano passado.



Bannon foi condenado a quatro meses de prisão em outubro, mas permanece em liberdade aguardando uma apelação.



Navarro comentou sobre a condenação e disse aos repórteres que era um "dia triste para os Estados Unidos" e que apelaria da decisão. "Este caso está longe de estar encerrado", disse.



Trump está programado para ir a julgamento em Washington em março do próximo ano por acusações de conspiração para reverter os resultados das eleições de novembro de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden.



Ele também enfrenta acusações semelhantes em um caso separado no estado do sul da Geórgia.



NAVARRO