EUA anuncia US$ 600 milhões em nova ajuda de segurança para a Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (7), um novo pacote de ajuda em segurança para a Ucrânia no valor de US$ 600 milhões (R$ 2,98 bilhões, na cotação atual), que inclui munições para demolição e artilharia, bem como equipamento de desminagem.



A ajuda não chegará imediatamente ao campo de batalha, pois faz parte da Iniciativa de Assistência em Segurança à Ucrânia, na qual Washington adquire equipamentos da indústria de defesa ou por meio de seus parceiros, em vez de usar seu próprio estoque.



O pacote "ajudará com as necessidades no campo de batalha na Ucrânia", disse o Pentágono em comunicado.



Este anúncio recente vem depois de Washington ter prometido mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,98 bilhões) em assistência humanitária e militar para Kiev, incluindo projéteis de urânio empobrecido de 120 mm para tanques M1 Abrams, que se espera que sejam entregues antes do final do ano.



Funcionários dos Estados Unidos lideraram os esforços para obter apoio internacional para a Ucrânia, rapidamente conseguindo uma coalizão em prol de Kiev após a invasão russa e coordenando a ajuda de dezenas de países.



Washington prometeu mais de US$ 43 bilhões (R$ 214 bilhões) em assistência militar à Ucrânia desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.