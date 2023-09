Preço do petróleo cai após tomada de benefícios

436

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (7), depois que o mercado fez uma pausa para tomada de benefícios, devido a uma alta das cotações em dez dias.



O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,75%, fechando a 89,92 dólares.



O barril de American West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para outubro, recuou 0,76%, a 86,87 dólares, encerrando uma sequência de nove sessões consecutivas de altas.



"Não se trata de uma correção, mas agora que assimilamos as últimas notícias, temos direito a uma certa tomada de benefícios", comentou Stephen Schork, do Grupo Schork.



O analista se referiu ao anúncio, na terça-feira, da ampliação dos cortes na produção, realizados pela Arábia Saudita e a Rússia, que vão reduzir os volumes no mercado em um total de 1,3 milhão de barris diários.