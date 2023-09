Primeiro embaixador chinês em Honduras apresenta credenciais

436

O primeiro embaixador da China em Honduras, Yu Bo, apresentou suas credenciais à presidente Xiomara Castro nesta quinta-feira (7), seis meses após o país centro-americano romper os laços com Taiwan e estabelecer relações com o gigante asiático.



Castro recebeu as credenciais do embaixador de Pequim em uma cerimônia privada na residência oficial da Presidência, acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Enrique Reina.



"Yu Bo, que também foi o conselheiro nomeado inicialmente para todo o processo de transição de abertura de relações diplomáticas", iniciou suas funções como novo embaixador, disse Reina em uma coletiva de imprensa posterior.



É uma "nova relação que abre novas possibilidades para o país", acrescentou.



Honduras surpreendeu em março ao anunciar o rompimento das relações diplomáticas com Taiwan, um parceiro tradicional de mais de 70 anos, e em questão de horas estabeleceu laços com a China.



Em junho, a presidente hondurenha viajou a Pequim em uma visita oficial de cinco dias e se reuniu com seu homólogo chinês, Xi Jinping, para fortalecer as relações.



No dia 8 desse mês, Honduras e a China também instalaram em Tegucigalpa a comissão mista de negociações para um Tratado de Livre Comércio (TLC).



A América Latina tem sido um importante cenário da disputa diplomática entre Pequim e Taipé desde que se separaram em 1949, após a vitória das forças comunistas na guerra civil chinesa.



Os comunistas assumiram o poder na China continental, enquanto as tropas nacionalistas se refugiaram em Taiwan, uma ilha com 23 milhões de habitantes que Pequim considera como uma província rebelde.



Após a decisão de Honduras, apenas 13 países no mundo reconhecem Taiwan, incluindo Paraguai, Haiti e outras sete pequenas nações insulares do Caribe e do Pacífico.



Alinhados com Washington, todos os países da América Central mantiveram laços com Taiwan por décadas, mas agora apenas Guatemala e Belize mantêm relações com a ilha.