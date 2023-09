436

A seleção francesa deu mais um passo rumo à Eurocopa de 2024 ao vencer a Irlanda por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), no Parque dos Príncipes, conseguindo assim sua a quinta vitória em cinco rodadas das Eliminatórias.



Os 'Bleus' lideram o Grupo B com 15 pontos e nenhum gol sofrido, nove pontos à frente da Holanda e da Grécia, que, no entanto, disputaram dois e um jogo a menos, respectivamente.



Os gols foram marcados por Aurélien Tchouaméni (19') e Marcus Thuram (48', seu primeiro pela França), que havia entrado no primeiro tempo no lugar de Olivier Giroud, lesionado no tornozelo esquerdo.