Grécia mobiliza helicópteros e barcos para resgatar moradores presos em enchentes

Helicópteros, bombeiros equipados com barcos e militares estão tentando resgatar dezenas de moradores de várias cidades inundadas no centro da Grécia após chuvas torrenciais.



Chuvas intensas foram registradas na segunda e na terça-feira na região de Magnésia, 300 km ao norte de Atenas, especialmente em sua principal cidade, a portuária Vólos, e nas vilas da montanha de Pelion.



As chuvas se deslocaram na quarta-feira para as cidades ao redor de Karditsa e Trikala, na região central da Tessália.



Em muitos lugares, as cheias dos rios transformaram as ruas em verdadeiros córregos.



Muitas casas foram inundadas e carros foram arrastados nas cidades de Vlochos, Metamorfosi, Palamas, Keramidi e Farkadona, que também ficaram sem eletricidade.



A tempestade, chamada "Daniel", trouxe um recorde de precipitação em um período de 24 horas, classificado pelos especialistas como um fenômeno "extremo". Até o momento, há quatro mortos e pelo menos seis desaparecidos.



"É um dos momentos mais difíceis da minha vida; a água entrou na minha casa ontem à noite [quarta-feira], e as crianças tiveram que ir para a casa de um vizinho", disse Eleftheria Kotarela, uma mãe de três filhos, com lágrimas nos olhos.



"A situação é dramática. Há tanta água que não acredito que possamos evitar danos", acrescentou Dimitris Theodorou, de 70 anos, cujas plantações de milho ficaram inundadas.



A planície da Tessália, a mais extensa deste país montanhoso, tem muitos rios e agora se transformou em "um imenso lago", afirmou Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros gregos, em imagens divulgadas pelo canal estatal ERT, que mostrou helicópteros das equipes de resgate evacuando pessoas para o estádio de Karditsa.



Mais de sessenta pessoas estão bloqueadas em várias cidades vizinhas de Karditsa, disse Vasilis Kikilias, ministro da Proteção Civil e Crise Climática.



No total, 480 bombeiros, com 195 veículos e apoio do exército, estão participando dos esforços de resgate.



Essas chuvas torrenciais vêm depois de incêndios devastadores em várias partes da Grécia neste verão, que deixaram pelo menos 26 mortos.



"Infelizmente, estamos indo de uma catástrofe natural para outra na Grécia", comentou em Bruxelas Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia.



À medida que o planeta se aquece, a atmosfera contém mais vapor d'água, aumentando o risco de chuvas intensas em algumas partes do mundo, especialmente na Ásia, Europa Ocidental e América Latina.



Na Turquia e na Bulgária, dois países vizinhos da Grécia, as fortes chuvas dos últimos dias deixaram um total de 12 mortos.