WTA Finals 2023 será disputado em Cancún, no México

O resort mexicano de Cancún vai sediar o torneio de tênis feminino WTA Finals de 29 de outubro a 5 de novembro, anunciou a WTA nesta quinta-feira (7), após descartar a possibilidade de organizar o evento na Arábia Saudita, uma proposta que gerou polêmica.



A entidade que rege o tênis feminino afirmou em um comunicado que, "depois de estudar várias candidaturas", optou por Cancún, "com base numa série de fatores, incluindo o apoio logístico às jogadoras, a acessibilidade dos transportes, a capacidade de receber o público e o compromisso de apoiar e promover o tênis feminino".



Desta forma, o México sediará o prestigiado torneio pela segunda vez em três anos, depois de Guadalajara ter sido a sede em 2021.



Este evento, que reúne as oito melhores tenistas e duplas da temporada, foi realizado no ano passado na cidade americana de Fort Worth (Texas) com a vitória da francesa Caroline Garcia.



Em junho, o chefe da WTA, Steve Simon, disse que a organização estava "avaliando"a possibilidade de levar um torneio para a Arábia Saudita, embora tenha descrito a questão como "difícil e desafiadora".



De acordo com vários relatórios, a Arábia Saudita parecia se destacar como a candidatura favorita para a organização deste ano, uma proposta contra a qual as lendas do tênis feminino Martina Navratilova e Chris Evert se manifestaram.



"Eu preferiria que a WTA não fosse para a Arábia Saudita", disse Evert aos repórteres antes do Aberto dos Estados Unidos em Nova York.



"Obviamente eles têm questões de direitos humanos, a forma como tratam as mulheres. Eu seria contra. Mas não tenho voto", disse ela.



Entre os números atuais, a americana Jessica Pegula e a tunisina Ons Jabeur, respectivamente número três e quinto do ranking mundial, consideraram que a realização de um evento deste tipo poderia contribuir para melhorar a situação das mulheres no reino saudita.



Riad investiu centenas de milhões de dólares em esportes que vão do golfe ao futebol nos últimos anos, numa estratégia que os seus críticos consideram uma tentativa de lavar a sua imagem.



No caso do tênis, no mês passado a cidade saudita de Jidá foi confirmada como sede do Next Gen ATP Finals até 2027.