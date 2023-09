Militares nomeiam primeiro-ministro de transição no Gabão

436

Os militares do Gabão nomearam Raymond Ndong Sima, um opositor ao deposto presidente Ali Bongo, como o novo primeiro-ministro de transição do país nesta quinta-feira (7), após o golpe de Estado ocorrido em 30 de agosto, anunciado pela televisão pública.



Ndong Sima, um economista de 68 anos, foi primeiro-ministro de Ali Bongo de 2012 a 2014, mas depois se afastou do poder, acusando regularmente o governo de má gestão, e concorreu contra o chefe de Estado nas eleições presidenciais de 2016 e 2023.



Sua nomeação ocorreu por meio de um decreto assinado pelo novo homem forte do país, o general Brice Oligui Nguema, que tomou posse como presidente interino na última segunda-feira.



O general Oligui, que liderou o golpe de Estado em 30 de agosto contra Ali Bongo, que havia sido recentemente reeleito em uma eleição considerada fraudulenta pelos militares, não especificou por quanto tempo durará esse período de transição.



No entanto, ele prometeu que, ao final deste período, haverá "eleições livres".