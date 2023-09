MP da Colômbia investiga ameaças contra uma filha do presidente

436

O Ministério Público (MP) da Colômbia anunciou, nesta quinta-feira (7), que investigará e convocará para interrogatório os supostos responsáveis pelas ameaças nas redes sociais contra uma filha do presidente Gustavo Petro e um funcionário de seu governo.



"Espero que te matem", dizia a mensagem recebida por Andrea Petro, de acordo com uma captura de tela que seu pai e presidente de esquerda publicou na terça-feira na rede social X, antes Twitter, junto de uma denúncia.



Nesta quinta-feira, o MP afirmou em um comunicado que "identificou e individualizou os supostos responsáveis por atos intimidatórios" contra a filha do presidente e Daniel Rojas, diretor da Sociedade de Ativos Especiais, encarregada de administrar os bens confiscados do narcotráfico.



O MP afirmou que, em ambos os casos, os suspeitos foram convocados para interrogatório "nos próximos dias", sem especificar as datas.



Petro, ex-senador e ex-guerrilheiro que lutou contra o Estado colombiano antes de assinar a paz em 1990, expressou preocupação várias vezes com sua segurança e a de sua família.



"Eu pediria ao procurador-geral que use técnicas de informática forense para identificar a pessoa real que está enviando essas mensagens de morte para minha filha", escreveu na terça-feira o primeiro presidente de esquerda da história do país.



Em entrevista à Blu Radio da França, Andrea Petro afirmou que uma das razões pelas quais vive fora do país são o cyberbullying e as ameaças que recebe desde a infância.



"Eu sofri com isso a minha vida inteira", acrescentou, e relatou que com frequência é insultada nas ruas, sendo chamada de "guerrilheira".



Na Colômbia, um país marcado por um conflito de mais de seis décadas, o espectro do assassinato de líderes políticos paira sobre o governo.



Em janeiro, a vice-presidente Francia Márquez denunciou um plano para assassinar sua vida.



Em 2019, antes de assumir o cargo, ela foi alvo de ataques com granadas e tiros de fuzil de assalto por sua atuação como ativista ambiental no departamento de Cauca.



