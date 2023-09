Delegação chinesa visitará Coreia do Norte para aniversário de sua fundação

436

Uma delegação chinesa de alto nível visitará a Coreia do Norte esta semana para participar das celebrações que marcam o 75º aniversário da fundação do país, anunciaram ambas as partes nesta quinta-feira (7).



Uma delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu Guozhong "visitará a RPDC para participar das celebrações do 75º aniversário", informou a agência de notícias oficial de Pyongyang, KCNA, usando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.



A visita ocorre "a convite" do partido e do governo norte-coreanos, acrescentou.



O aniversário da fundação do país é em 9 de setembro e as autoridades já anunciaram que vão organizar um "desfile militar" para celebrar.



O Ministério das Relações Exteriores chinês confirmou a viagem, que "começará no dia 8 de setembro".



"Acreditamos que, com os esforços conjuntos de ambos os lados, esta visita pode ser um sucesso completo e promover um maior aprofundamento e desenvolvimento das relações China-RPDC", disse a porta-voz do ministério, Mao Ning.



"A China e a Coreia do Norte são vizinhos próximos ligados por montanhas e rios e as duas partes e países sempre mantiveram uma tradição de comunicação amigável", acrescentou.



De fato, a China é o aliado mais importante e o principal benfeitor econômico da Coreia do Norte, em uma relação forjada durante a Guerra da Coreia na década de 1950.



Desde 2020, o país hermético liderado por Kim Jong Un está isolado do resto do mundo devido ao fechamento de fronteiras decretado pela pandemia de covid-19.



Mas há sinais cada vez mais claros de que Pyongyang aliviou os seus controles fronteiriços. O primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte aterrissou em Pequim no mês passado.



Pyongyang também permitiu que uma delegação de atletas participasse de uma competição de taekwondo no Cazaquistão, em agosto.



Em julho, delegações de alto nível da China e da Rússia viajaram para Pyongyang e participaram de um desfile militar, na primeira visita de dignatários estrangeiros ao país em anos.



A delegação chinesa foi então liderada pelo membro do Bureau Político do Partido Comunista, Li Hongzhong. No desfile, Kim Jong Un sentou-se entre Li e o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, que liderava a delegação de Moscou.



Kim então conduziu Shoigu através de uma enorme exposição de armas em Pyongyang para mostrar-lhe sua mais nova e avançada tecnologia.



A Casa Branca afirmou recentemente que Kim planeja reunir-se com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir o comércio de armas.