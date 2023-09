Piano de Freddie Mercury é leiloado pelo equivalente a dez milhões de reais

436

O piano de Freddie Mercury foi vendido, nesta quarta-feira (6), em Londres, por mais de dois milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões), como parte de um leilão organizado pela Sotheby's de milhares de itens que pertenceram ao carismático vocalista do Queen.



O preço alcançado é inferior à estimativa publicada pela casa de leilões, que era de 2 a 3 milhões de libras esterlinas (entre 12 e 18 milhões de reais).



O piano Yamaha foi comprado em 1975 por Mercury, que morreu de aids em 1991, aos 45 anos, e foi usado para compor quase todas as suas melhores canções.



O manuscrito do famoso sucesso do Queen "Bohemian Rhapsody", escrito por Mercury, também foi leiloado na noite desta quarta por 1,379 milhão de libras esterlinas (1,7 milhão de dólares ou 8,5 milhões de reais).



Essas 15 páginas escritas a caneta em folhas com o logotipo de uma companhia aérea atualmente extinta, a "British Midland Airways", revelam o processo de criação desse sucesso, que poderia ter se chamado "Mongolian Rhapsody".



A Sotheby's havia publicado uma estimativa inicial de 800.00 a 1,2 milhão de libras esterlinas (entre 5 e 7,5 milhões de reais).



Compradores de todo o mundo fizeram lances para adquirir os milhares de objetos que pertenceram ao carismático líder do Queen, de manuscritos dos grandes sucessos da banda a pinturas e móveis.



A sessão começou ao som de "We Will Rock You". O primeiro lote à venda foi a porta de Garden Lodge, a casa londrina de Mercury.



Coberta de pichações de fãs, a porta verde foi vendida por 412.750 libras (516 mil dólares ou 2,5 milhões de reais), superando a estimativa inicial de 15.000 a 25.000 libras (96.270 e 155.450 reais).



Também foram leiloadas pinturas de Chagall, Dalí e Picasso que adornavam sua casa, assim como o último quadro comprado um mês antes de sua morte, uma pintura a óleo de James Jacques Joseph Tissot.



- Amante de leilões -



Todos os itens à venda são de Garden Lodge, a casa de Mercury no oeste de Londres.



A coleção foi colocada à venda por Mary Austin, uma amiga próxima que chegou ser noiva de Mercury.



"Mary Austin viveu e cuidou da coleção por mais de três décadas", disse à AFP Gabriel Heaton, especialista em livros e manuscritos da Sotheby's.



Mercury "não estava interessado em ter um museu da sua vida, mas adorava leilões", a ponto de ser um visitante frequente das vendas da Sotheby's, disse Heaton.



Austin acredita que o cantor teria "adorado" este leilão, acrescentou.



Foram leiloados 1.469 lotes na casa londrina, cuja fachada foi decorada para a ocasião com um enorme bigode.



Alguns objetos revelam outras facetas de Mercury, como sua paixão por gatos e pelo Japão, como demonstra sua coleção de quimonos e impressões.



- Pente de bigode -



Os figurinos mais extravagantes de Mercury, como sua camisa havaiana e a regata do Superman, também foram leiloados, junto com suas fotos pessoais Polaroid.



Outros objetos leiloados foram as melhores garrafas de sua adega, como alguns champanhes Dom Perignon, junto a itens mais íntimos, como um livro de poesia com anotações pessoais e um pente para o bigode.



Havia também jogos de tabuleiro, incluindo um Scrabble, nos quais Mercury se destacava.



Antes da venda, a casa de leilões exibiu a coleção ao público durante um mês.



Quando o leilão foi anunciado em abril, a Sotheby's calculou que os lotes renderiam pelo menos 6 milhões de libras (37,5 milhões de reais na cotação atual).



Parte dos lucros será doada ao Mercury Phoenix Trust e à Elton John AIDS Foundation, duas organizações envolvidas na luta contra a aids.



A Sotheby's afirma que esta é a maior coleção em volume de um ícone cultural a ser leiloada desde a de Elton John em 1988, quando 2.000 lotes foram vendidos por um total de 4,8 milhões de libras.