The Rolling Stones lançarão novo álbum de músicas originais em outubro

The Rolling Stones lançarão em 20 de outubro o novo álbum "Hackney Diamonds" composto por canções originais, segundo anúncio da banda nesta quarta-feira (6), em um evento especial em Londres.



O vocalista Mick Jagger especificou que o álbum será composto por 12 faixas, em entrevista ao apresentador de televisão e comediante americano Jimmy Fallon, em um teatro no bairro de Hackney, no leste de Londres, um lugar "no centro do novo álbum".



Este é o primeiro lançamento do grupo desde 2016 e o primeiro com canções inéditas desde 2005.



"Talvez estivéssemos com um pouco de preguiça e de repente dissemos para nós mesmos: vamos marcar uma data e gravar um álbum", brincou o carismático vocalista do grupo, Mick Jagger, que completou 80 anos em julho, e que apresentou o álbum ao lado de Keith Richards e Ronnie Wood para a imprensa.



Os três astros do rock britânico chegaram sorridentes e posaram para os fotógrafos e para os muitos fãs que aguardavam na esperança de vê-los.



Alguns fãs tiveram mais sorte e conseguiram ingressos para o Hackney Empire Theatre, onde foi realizada a coletiva de imprensa.



"Ouço os Stones desde que tenho quatro anos e moro na vizinhança (...) É uma loucura que eles estejam aqui", disse Rory McGlinchey, que vestia uma camisa da banda.



"Já era hora!", declarou outra fã, Victoria Riley, de 50 anos.



O grupo não se apresentou, no entanto, no palco, apresentou o novo álbum por vinte minutos e divulgou o videoclipe do single "Angry", no qual aparece a atriz americana Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis na série "Euphoria" e "The White Lotus".



- Suspense -



"Hackney Diamonds" é o primeiro álbum com músicas inéditas desde 2005, quando lançaram o "A Bigger Bang". Seu último disco, "Blue and Lonesome", de 2016, foi um disco com covers de blues.



Além disso, este é o primeiro álbum desde a morte do baterista Charlie Watts, de 80 anos, que faleceu em 2021.



"É claro que sentimos muita falta dele", destacou Keith Richards.



Duas das músicas do novo álbum foram gravadas em 2019 com Watts. Steve Jordan, que foi recomendado pessoalmente por Charlie, toca a bateria nas demais faixas.



Bill Wyman, ex-integrante do grupo, juntou-se aos ex-companheiros de banda em uma das músicas, enquanto Lady Gaga foi convidada para cantar em "Sweet Sound of Heaven".



O lançamento do novo disco foi divulgado em agosto, com um anúncio enigmático no jornal local, o Hackney Gazette, que dizia "Hackney Diamonds, especialista em reparação de vidros. Inauguração em setembro de 2023". Muitos fãs detectaram imediatamente as referências à banda.



O anúncio fazia alusão às várias canções famosas da banda - como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" e "Shattered" - e o ponto na letra "i" da palavra "Diamonds" assumiu o famoso logotipo em forma de boca mostrando a língua.



O anúncio direcionava para o site "hackneydiamonds.com", que possuia a assinatura do selo Universal Music.