Novo ministro ucraniano da Defesa promete libertar 'cada centímetro' do país

O novo ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, prometeu nesta quarta-feira(6) libertar "cada centímetro" de seu país ocupado pela Rússia, pouco depois do voto do Parlamento para aprová-lo em suas funções.



"Farei todo o possível e o impossível para a vitória da Ucrânia, quando teremos liberado cada centímetro de nosso país e a todos os nossos", afirmou em Facebook.



"Nosso plano é a vitória", insistiu, enquanto a Ucrânia realiza uma difícil contraofensiva no sul e leste do país onde, segundo o ministro, "a população nos espera".



Horas antes, o Parlamento aprovou, com uma folgada maioria, sua nomeação como titular da Defesa, um posto-chave para garantir o fornecimento de armas em meio à invasão russa.



Umerov, de 41 anos e que até agora dirigia o Fundo de Propriedade Estatal, encarregado das privatizações, é uma figura de destaque na comunidade de tártaros da Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014.



Este muçulmano praticante tem a reputação de ser um bom negociador, discreto e pragmático.



O anterior ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, de 57 anos, se tornou um dos rostos mais conhecidos da resistência ucraniana à invasão russa, lançada em fevereiro de 2022. Deixou o cargo após vários escândalos de corrupção em seu Ministério.



