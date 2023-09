Milhões de peregrinos xiitas vão à cidade iraquiana de Kerbala para Arbain

436

Milhões de peregrinos muçulmanos xiitas seguem nesta quarta-feira (6) para a esplanada que une os emblemáticos mausoléus da cidade sagrada de Kerbala, no centro do Iraque, para comemorar o Arbain, uma das maiores congregações religiosas do mundo.



Realizadas sempre sob rigorosas medidas de segurança, estas celebrações reuniram cerca de 21 milhões de peregrinos em 2022, conforme dados oficiais. O Irã bateu o recorde de participação com três milhões de visitantes, entre cinco milhões de fiéis procedentes do exterior.



O Arbain, uma comemoração fundamental para os xiitas, a maioria no Iraque e no Irã, significa "quarenta" em árabe e marca os 40 dias de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora do xiismo.



Kerbala, onde se encontram os restos mortais de Hussein e de seu irmão Abbas em dois mausoléus, torna-se, então, o epicentro do mundo xiita.



Os peregrinos expressam sua dor em memória do imã Hussein, morto em 680 na chamada batalha de Kerbala, contra as tropas do califa Yazid dos omíadas.



Reunidos na esplanada do centro de Kerbala, sob um calor superior aos 40ºC, os peregrinos, vestidos de preto, avançaram lentamente para entrar no mausoléu e rezar.



Várias procissões de fiéis perambulam, entre cantos religiosos, orações e bandeiras pretas, à volta dos dois mausoléus e da esplanada.



Mais de 3,7 milhões de peregrinos entraram no Iraque, de acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério iraquiano do Interior na segunda-feira (4).