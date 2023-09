Tchouaméni diz que ainda pensa no pênalti perdido na final da Copa

436

"Penso nisso e sempre pensarei", declarou nesta terça-feira (5) o volante da seleção francesa Aurélien Tchouaméni, sobre o pênalti que perdeu na final da Copa do Mundo de 2022, contra a Argentina.



O jogador do Real Madrid concedeu entrevista coletiva na concentração dos 'Bleus' antes do jogo da próxima quinta-feira contra a Irlanda, no Parque dos Príncipes, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Pergunta: Você teve dúvidas depois de uma temporada difícil no especto pessoal no Real Madrid?



R: "Dúvida? Não. Sei das minhas qualidades. Na carreira de jogador de futebol não existe nada linear, sei que haverá momentos em que o mental será colocado duramente à prova. Foi uma temporada muito enriquecedora para mim. Em qualquer situação, sempre existe algo bom para guardar. Como em cada final de temporada, fiz um balanço com o que foi bem, o que não foi tão bem, meus eixos de progressão. Fiz um trabalho e hoje colho os frutos porque estou tendo um bom desempenho no início de temporada, e tem que continuar assim".



P: Você já digeriu o pênalti perdido na final da Copa do Mundo?



R: "A Copa do Mundo... antes inclusive de digerir o pênalti perdido, tinha que digerir a derrota. Foi um fracasso para mim e para a equipe. O pênalti perdido, necessariamente, pesa, mas com o meu entorno e, principalmente, com a volta ao Real Madrid, isso permite tentar virar a página o mais rápido possível. São provações da vida, penso nisso e sempre pensarei, mas é algo que me moldou e me faz mais forte hoje".