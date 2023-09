Fifa sorteia chaveamento do Mundial de Clubes

436

O Manchester City vai enfrentar o vencedor do duelo entre León (México) e Urawa Reds (Japão) nas semifinais do Mundial de Clubes, que acontecerá de 12 a 22 de dezembro na Arábia Saudita, segundo o sorteio realizado nesta terça-feira (5), em Jeddah.



Vencedor de sua primeira Liga dos Campeões da Europa, o City fará sua estreia no Mundial diretamente na semifinal, assim como o campeão da Copa Libertadores, que será definido no dia 4 de novembro.



O primeiro jogo do torneio será entre o Al-Ittihad, classificado como campeão do país anfitrião, e o Auckland City (Nova Zelândia), representante da Oceania.



O vencedor deste confronto enfrentará na segunda rodada o Al Ahly do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África.



O outro duelo da segunda rodada será entre o León, representante da Concacaf, e Urawa Reds, campeão da Ásia.



O Mundial de Clubes, que tem este formato desde 2005, será ampliado a partir de 2025, com a participação de 32 equipes, e passará a ser disputado a cada quatro anos.



A Europa terá 12 representantes, a América do Sul terá seis, enquanto Ásia, África e América Central e do Norte terão quatro cada. A Oceania continuará com uma vaga, assim como o país anfitrião.



A primeira edição no novo formato, em 2025, será nos Estados Unidos, um ano antes da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, que o país vai organizar em conjunto com Canadá e México.



-- Programação do Mundial de Clubes:



- Primeira rodada:



Al-Ittihad - Auckland City



- Segunda rodada:



Al Ahly - Vencedor da primeira rodada (jogo 2)



León - Urawa Reds (jogo 3)



- Semifinais:



Campeão da Libertadores - Vencedor do jogo 2



Vencedor do jogo 3 - Manchester City