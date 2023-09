Federação Espanhola pede desculpas por comportamento 'inaceitável' de Rubiales

436

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pediu "desculpas" pelo comportamento "totalmente inaceitável" de Luis Rubiales, suspenso da presidência da entidade após ter dado um beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, em um comunicado publicado nesta terça-feira (5).



A RFEF "considera imprescindível pedir as mais sinceras desculpas ao futebol mundial como um todo, às instituições do futebol (Fifa, Uefa, FN), jogadores(as) de futebol, especialmente às jogadoras da seleção pelo comportamento totalmente inaceitável de seu mais alto representante institucional durante a final" da Copa do Mundo feminina, disse o comunicado.



"O dano causado ao futebol espanhol, ao esporte espanhol, à sociedade espanhola e ao conjunto de valores do futebol e do esporte foi enorme", lamenta o texto, assinado por Pedro Rocha, presidente interino da RFEF desde que a Fifa suspendeu Rubiales por 90 dias.



Desde 20 de agosto, Rubiales está no centro de uma enorme polêmica desde que beijou, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas após a Espanha vencer a Inglaterra (1-0) na final da Copa do Mundo feminina, no Estádio de Sydney.



Apesar de sua atitude ter gerado indignação internacional, Rubiales defendeu poucos dias depois que o beijo havia sido "consentido" e surpreendeu ao se recusar a renunciar em um polêmico discurso durante uma reunião da RFEF.



"As ações do Sr. Rubiales não representam os valores defendidos pela Federação Espanhola, nem os valores da sociedade espanhola como um todo", ressaltou a entidade esportiva, afirmando que está prestando "todo o apoio documental e administrativo" à Fifa e ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD), que estuda processos disciplinares contra o presidente suspenso.



A RFEF prometeu adotar "um conjunto de ações que melhorem a governança" da instituição, permitam "reparar" os danos causados e "garantir que estes comportamentos não se repitam".



O comunicado foi divulgado um dia após a seleção de futebol masculina do país emitir um texto no qual rejeitava os "comportamentos inaceitáveis" de Rubiales.