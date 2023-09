Alcaraz bate italiano Matteo Arnaldi e vai às quartas do US Open

436

O espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do US Open, se classificou sem sustos às quartas de final do torneio, ao derrotar o italiano Matteo Arnaldi nesta segunda-feira (4).



Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 57 minutos na quadra central de Flushing Meadows.



"Estou feliz com a intensidade que coloquei do primeiro ao último ponto, principalmente subindo muito à rede", comentou depois da partida o espanhol de 20 anos.



Alcaraz é o primeiro tenista nas últimas quatro décadas que chega ao menos às quartas de final em suas três primeiras participações no Grand Slam de Nova York.



Seu próximo adversário sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Jannik Sinner.



"Sacha [Zverev] está jogando bem e Jannik também. Então obviamente vou assistir ao jogo deles, mas já sei que, seja quem for meu adversário, será complicado", previu o espanhol.