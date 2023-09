Grealish e Arnold vão desfalcar Inglaterra nas Eliminatórias da Euro

436

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta segunda-feira (4) que o atacante Jack Grealish e o lateral-direito Trent Alexander-Arnold serão desfalques para o jogo contra a Ucrânia, no próximo sábado (9), pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Grealish e Alexander-Arnold realizaram exames no St. George's Park, centro de treinamento da seleção da Inglaterra, que constataram "lesões produzidas antes da concentração", explica um comunicado da FA.



O atacante esteve em campo na vitória do Manchester City sobre o Fulham (5 a 1) no último sábado, enquanto o lateral do Liverpool lesionou a coxa na vitória de domingo dos 'Reds' sobre o Aston Villa (3 a 0).



O técnico Gareth Southgate não convocou mais jogadores para suprir as duas ausências, informou a FA.



Após quatro vitórias em quatro rodadas, a Inglaterra lidera o Grupo C das Eliminatórias da Euro com seis pontos de vantagem sobre a Ucrânia, que tem um jogo a menos.



Depois de enfrentar os ucranianos em Breslavia (Polônia), a seleção inglesa fará um amistoso com a Escócia no dia 12 de setembro, em Glasgow.