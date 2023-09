Sevilla oficializa contratação de Sergio Ramos por uma temporada

436

O Sevilla oficializou nesta segunda-feira (4) a contratação até 2024 do veterano zagueiro espanhol Sergio Ramos, que estava sem clube desde sua saída do Paris Saint-Germain, em junho.



Ramos, de 37 anos, "chegou nesta manhã a Sevilha para passar por exames médicos e assinar seu contrato, que o vincula ao clube por uma temporada", afirmou o Sevilla em um comunicado.



O zagueiro volta desta forma ao clube que o revelou 18 anos depois de ir para o Real Madrid, onde iniciou uma trajetória de quatro títulos da Liga dos Campeões. Em 2021, seguiu para o PSG, onde jogou por duas temporadas.



Segundo a imprensa espanhola, o salário anual de Ramos no Sevilla será de pouco mais de pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na cotação atual), longe dos 20 milhões de euros (R$ 106 milhões) que teriam sido oferecidos pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita



"Estava querendo voltar para casa, não fazia sentido ir para qualquer outro lugar sem passar por aqui", afirmou o espanhol em sua chegada à capital da região da Andaluzia.



"Era uma dívida com a minha mãe, com o meu avô, com o 'sevillismo', com [Antonio] Puerta [jogador do Sevilla que faleceu em 2007], com muitas coisas que significaram muito", explicou Ramos.



O experiente zagueiro chega para reforçar a defesa do Sevilla, que ainda não pontuou e ocupa a lanterna do Campeonato Espanhol.