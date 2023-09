Papa afirma que seu comentário sobre 'a grande Rússia' se referia à cultura

436

O papa Francisco declarou nesta segunda-feira (4) que quando falou da "grande Rússia" em um discurso no mês passado, provocando indignação na Ucrânia, referiu-se à rica tradição cultural do país.



Em um vídeo dirigido a um grupo de jovens católicos reunidos em uma igreja de São Petersburgo, no dia 25 de agosto, o papa disse que eles eram herdeiros da "grande Rússia, de grandes santos, de reis, de Pedro, o Grande, de Catarina II, de um povo russo de grande cultura e grande humanidade".



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, classificou a linguagem do papa como "muito infeliz", acusando-o de espalhar a "propaganda imperialista" de Moscou.



"Não pensei no imperialismo quando disse isso, estava falando de cultura", justificou-se o papa nesta segunda-feira, no voo de retorno da sua visita à Mongólia.



Ele insistiu aos jornalistas que viajavam com ele que sua mensagem era que os jovens russos deveriam "abraçar sua herança".



"A cultura russa tem grande beleza e profundidade e os problemas políticos não a anulam", disse ele. "Passou por anos políticos sombrios, mas o legado permanece".



O papa Francisco faz regularmente apelos à paz na Ucrânia, embora nos primeiros meses após a invasão russa, em fevereiro de 2022, tenha recebido críticas por não ter apontado a Rússia como agressora.



No início deste ano, ele nomeou um cardeal de alto escalão para tentar negociar a paz, que desde então fez visitas a Moscou e Kiev.