O presidente russo Vladimir Putin disse, nesta segunda-feira (4), que a Rússia está disposta a retomar o acordo de exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro se as suas condições forem cumpridas.



"Faremos isso assim que todos os acordos sobre o levantamento das restrições à exportação de produtos agrícolas russos forem totalmente implementados", disse Putin em coletiva de imprensa em Sochi, no sul da Rússia, junto com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.