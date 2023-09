Queda de helicóptero da Marinha paquistanesa deixa três mortos

436

Um helicóptero da Marinha paquistanesa caiu em uma cidade no sudoeste do país nesta segunda-feira (4), após sofrer uma suposta falha mecânica, e deixou três tripulantes mortos, informou a Marinha.



O helicóptero realizava um voo de treinamento na cidade portuária de Guadar, na província do Baluchistão, disse um porta-voz da Marinha. O governo paquistanês luta nessa região contra uma rebelião separatista há décadas.



A aeronave Sea King caiu durante a decolagem por volta das 10h00 locais (02h00 no horário de Brasília), depois de sofrer um incêndio no motor e perder o leme traseiro, de acordo com um relatório preliminar divulgado à AFP por uma fonte militar.



Dois oficiais e um soldado morreram no acidente "possivelmente devido a uma falha técnica", segundo o porta-voz da Marinha.



O Baluchistão, a maior província do Paquistão, está fortemente militarizado devido aos enormes projetos de investimento chineses na região, que são alvo regular de militantes separatistas.



Há um ano, seis soldados morreram na província quando o helicóptero em que viajavam caiu na pequena cidade de Khost.