AIEA: Irã reduz reservas de urânio enriquecido

O Irã reduziu as reservas de urânio enriquecido nos últimos meses, afirma um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) consultado pela AFP, que, no entanto, "lamenta" a falta de cooperação das autoridades do país.



Os estoques eram de 3.795,5 quilos no dia 19 de agosto, uma queda de 949 quilos na comparação com o mês de maio.



O total, no entanto, continua sendo mais de 18 vezes superior ao limite permitido pelo acordo internacional de 2015, que limita as atividades nucleares do Irã em troca da suspensão das sanções ocidentais.



Em outro relatório confidencial distinto consultado pela AFP, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, "solicita ao Irã que trabalhe com a agência de maneira séria e sustentada para o cumprimento dos compromissos".



Em março, o Irã prometeu reativar os dispositivos de supervisão que foram suspensos em junho de 2022, em um cenário de deterioração das relações com o Ocidente.



As tensões entre Irã e Estados Unidos diminuíram no mês passado com o anúncio de um acordo para que Teerã liberte cinco prisioneiros americanos em troca da devolução de seis bilhões de dólares em fundos iranianos congelados na Coreia do Sul.