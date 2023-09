Scaloni convoca Medina para jogos da Argentina nas Eliminatórias após lesão de Lisandro Martínez

436

O técnico Lionel Scaloni convocou o zagueiro Facundo Medina no lugar do lesionado Lisandro Martínez para o início das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, informou neste domingo (3) a Federação Argentina de Futebol (AFA).



Lisandro Martínez, de 25 anos, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar-2022, se machucou neste domingo, durante o segundo tempo do jogo em que seu time, o Manchester United, perdeu por 3 a 1 para o Arsenal pela terceira rodada da Premier League.



Os médicos do Manchester United ainda avaliam a extensão da lesão de Martínez e devem definir se o zagueiro ainda vai viajar para Buenos Aires para ser submetido a mais exames na seleção argentina.



Facundo Medina, de 24 anos, que joga no Lens da França, jogou pela Argentina em um amistoso em que os tricampeões mundiais derrotaram a Indonésia por 2 a 0 em junho passado, em Buenos Aires.



A Argentina, liderada por Lionel Messi, fará sua estreia oficial como campeã mundial na quinta-feira contra o Equador, no estádio Monumental de Buenos Aires, e disputará a segunda rodada das Eliminatórias na terça-feira da semana seguinte contra a Bolívia, nos 3.600 metros de altitude de La Paz.