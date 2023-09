Muchova vence Wang e vai enfrentar Cirstea nas quartas do US Open

436

A tenista tcheca Karolina Muchova, vice-campeã de Roland Garros, derrotou neste domingo (3) a jovem chinesa Xinyu Wang e foi a primeira a se classificar para as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos onde vai enfrentar a romena Sorana Cirstea.



Muchova, número 10 do ranking mundial, venceu Wang (25ª) por 6-3, 5-7 e 6-1 em duas horas e 34 minutos na quadra Louis Armstrong, a segunda maior de Nova York.



Aos 27 anos, a tcheca jogará suas primeiras quartas de final em Flushing Meadows contra Sorana Cirstea (30ª), que teve menos trabalho para eliminar a suíça Belinda Bencic (15ª cabeça-de-chave) com parciais de 6-3 e 6-3 .



Wang, de 21 anos, deixou uma boa impressão em sua primeira participação nas oitavas de final de um Grand Slam.



A tenista de Shenzhen, a sexta chinesa a chegar às oitavas de final em Nova York, explorou o nervosismo e os problemas de Muchova no saque em alguns momentos da partida.



Após perder o primeiro set, ele não se deixou abalar e lutou até conseguir prorrogar da partida, convertendo seu sexto set point.



Muchova então elevou o nível de seu tênis e, abrindo 4 a 1, impôs sua superioridade e experiência aproveitando as imprecisões da adversária em momentos-chave.



"Eu nunca tinha jogado contra ela antes. Ela é jovem e jogou um tênis incrível", reconheceu Muchova. "No terceiro set mudei o ritmo e foi a chave (...) estou muito feliz por ter terminado porque hoje está fazendo muito, muito calor".



Muchova continua tendo um ano espetacular desde que competiu no último US Open quando ocupava a 235ª posição no ranking da WTA.



Sua grande carta de apresentação no circuito foi a campanha que a levou até a final de Roland Garros do ano passado, onde acabou perdendo para a número um do mundo, Iga Swiatek.



"É difícil porque todos estão jogando bem, mas é claro que posso voltar" a disputar uma final, garantiu Muchova.



--- Jogos deste domingo do US Open:



- Simples feminino, oitavas de final:



Sorana Cirstea x Belinda Bencic 6-3, 6-3



Karolina Muchova x Xinyu Wang (CHN) 6-3, 5-7, 6-1



Coco Gauff x Caroline Wozniacki (DIN)



Iga Swiatek x Jelena Ostapenko