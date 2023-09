Arsenal vence Manchester United (3-1) com gols de Rice e Gabriel Jesus nos acréscimos

436

Com dois gols nos acréscimos, o Arsenal conseguiu uma vitória emocionante por 3 a 1 sobre o Manchester United, neste domingo (3), em um duelo entre dois grandes pela 4ª rodada da Premier League.



Quando tudo parecia apontar para um empate no Emirates Stadium, Declan Rice, contratação de maior destaque dos 'Gunners' para a nova temporada por 122 milhões de euros (R$ 655,7 milhões pela cotação atual) pagos ao West Ham segundo estimativas da imprensa, fez 2 a 1 com um chute de pé direito que enganou o goleiro André Onana, aos 90+6.



O brasileiro Gabriel Jesus fechou o placar aos 90+11 com um disparo cruzado finalizando com sucesso um contra-ataque.



Antes dos acréscimos, Arsenal e Manchester United estavam empatados em um jogo equilibrado e movimentado. O United saiu na frente aos 27 minutos com um gol de Marcus Rashford e logo em seguida, aos 28 minutos, o time da casa deixou tudo igual graças ao norueguês Martin Odegaard, que recebeu uma assistência do brasileiro Gabriel Martinelli.



O roteiro foi doloroso para o Manchester United e seus torcedores, que aos 89 de jogo chegaram a acreditar terem feito 2 a 1, quando o argentino Alejandro Garnacho marcou para os visitantes. Mas pouco depois, o VAR anulou o gol.



Com esse triunfo dramático, o Arsenal evitou o segundo empate consecutivo em casa, depois do 2-2 da semana passada diante do Fulham.



"Trabalhamos e fazemos tudo o que fazemos todos os dias para momentos como este", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, à Sky, elogiando sua equipe por sua atitude de acreditar até o fim.



"Este é um esporte de alto nível, trata-se de pequenos detalhes. Poderia ter acontecido para qualquer lado. Estou muito feliz, obviamente. Eles são uma grande equipe, muito bem treinada e dificultam a vida de quem os enfrenta".



O atual vice-campeão inglês agora soma 10 pontos e está em quinto lugar na tabela, empatado com West Ham (2º), Liverpool (3º) e Tottenham (4º), que estão à frente dele apenas graças ao saldo de gols. Os quatro formam o primeiro grupo que persegue o líder Manchester City, que goleou o Fulham por 5 a 1 no sábado e é o único time da Premier League que conseguiu vencer todos os jogos das primeiras quatro rodadas.



O Manchester United é o décimo primeiro, com 6 pontos.



- Liverpool atropela Aston Villa -



Mais cedo o Liverpool venceu o Aston Villa por 3 a 0, outra das equipes com grandes ambições nesta temporada.



O Aston Villa vinha de duas vitórias sobre Everton (4-0) e Burnley (3-1) no campeonato inglês e duas sobre o escocês Hibernian (5-0 e 3-0) nos playoffs de acesso à fase de grupos da Conference League.



Um saldo muito positivo que foi interrompido em Anfield, diante do Liverpool, que atormentou o goleiro argentino Emiliano Martínez, campeão mundial no Catar-2022. 'El Dibu' teve que buscar três vezes a bola no fundo da rede, nos gols do húngaro Dominik Szobszlai (aos 3 minutos), de Matty Cash contra (22') e do egípcio Mohamed Salah (55').



Em outro jogo deste domingo, o Crystal Palace subiu para a sétima colocação ao vencer o Wolverhampton por 3 a 2, graças principalmente a dois gols do francês Odsonne Edouard, que deixou o campo em Selhurst Park aplaudido de pé.



--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês:



- Sexta-feira:



Luton Town - West Ham 1 - 2



- Sábado:



Sheffield United - Everton 2 - 2



Brentford - AFC Bournemouth 2 - 2



Manchester City - Fulham 5 - 1



Burnley - Tottenham 2 - 5



Chelsea - Nottingham 0 - 1



Brighton - Newcastle 3 - 1



- Domingo:



Crystal Palace - Wolverhampton 3 - 2



Liverpool - Aston Villa 3 - 0



Arsenal - Manchester United 3 - 1



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 2 9



2. Tottenham 10 4 3 1 0 11 4 7



3. Liverpool 10 4 3 1 0 9 3 6



4. West Ham 10 4 3 1 0 9 4 5



5. Arsenal 10 4 3 1 0 8 4 4



6. Brighton 9 4 3 0 1 12 6 6



7. Crystal Palace 7 4 2 1 1 5 4 1



8. Brentford 6 4 1 3 0 8 5 3



9. Nottingham 6 4 2 0 2 6 6 0



10. Aston Villa 6 4 2 0 2 8 9 -1



11. Manchester United 6 4 2 0 2 5 7 -2



12. Chelsea 4 4 1 1 2 5 5 0



13. Fulham 4 4 1 1 2 4 10 -6



14. Newcastle 3 4 1 0 3 7 7 0



15. Wolverhampton 3 4 1 0 3 4 8 -4



16. AFC Bournemouth 2 4 0 2 2 4 8 -4



17. Sheffield United 1 4 0 1 3 4 7 -3



18. Everton 1 4 0 1 3 2 8 -6



19. Luton Town 0 3 0 0 3 2 9 -7



20. Burnley 0 3 0 0 3 3 11 -8