COI anuncia que atletas russos e bielorrussos não competirão nos Jogos Asiáticos

Os atletas russos e bielorrussos não vão competir nos Jogos Asiáticos, que serão realizados este mês na China, depois de o Comitê Olímpico Internacional (COI) ter concluído neste domingo (3) que o projeto "não é viável".



"O plano para a participação de atletas com passaportes russos e bielorrussos nos Jogos Asiáticos foi explorado e discutido na Cúpula Olímpica de dezembro de 2022, mas não é viável por razões técnicas", anunciou um porta-voz do COI.



Os dois países foram excluídos da maioria das competições desportivas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas os atletas individuais foram autorizados a participar em algumas modalidades.



O COI mencionou há alguns meses a possibilidade de avaliar que atletas russos e bielorrussos participem dos Jogos de Paris 2024 como neutros.



Durante uma reunião em Bangkok, em julho, a assembleia geral do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) votou pela permissão de um máximo de 500 atletas dos dois países nos Jogos Asiáticos, mas o COI acabou recuando.



Os Jogos Asiáticos, adiados em um ano devido à pandemia, começam em Hangzhou no dia 23 de setembro e terminam em 8 de outubro.