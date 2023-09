Ons Jabeur resiste diante de Bouzkova e vai às oitavas do US Open

436

A tunisiana Ons Jabeur, atual vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos, saiu vitoriosa na noite deste sábado (2) de uma dura batalha que durou quase três horas contra a tcheca Marie Bouzkova e avançou para as oitavas de final.



Jabeur, número cinco do ranking mundial, perdeu o primeiro set mas reagiu vencendo Bouzkova (31ª) por 5-7, 7-6 e 6-3 na quadra central em Nova York.



A tunisiana, três vezes finalista do Grand Slam, enfrentará a chinesa Qinwen Zheng, de 20 anos e número 23 do WTA, nas oitavas de final.



Jabeur, que sofre de problemas respiratórios devido a uma forte gripe, ficou à beira da derrota ao perder o primeiro set e ficar em uma desvantagem de 4-3 no tiebreak do segundo.



No último momento, a tunisiana reagiu e conseguiu levar o jogo para o último set, onde aproveitou os problemas físicos de Bouzkova que limitavam a sua mobilidade.



"Foi um jogo muito difícil para nós dois, as duas jogaram muito bem", disse Jabeur, fechando o jogo em duas horas e 55 minutos.



"Nunca é fácil jogar contra uma adversária que você sabe que está lesionada. Tentei fazer com que ela se movimentasse o máximo possível. Sei que não é certo, mas queria vencer o jogo", reconheceu. "Não sei quantas deixadas tive que fazer para fazê-la correr, ela é inacreditável".



Aos 28 anos, Jabeur ainda luta para se tornar a primeira tenista africana a erguer um troféu de Grand Slam.