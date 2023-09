436

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado (2) a venda do holandês Georginio Wijnaldum ao clube saudita Al Ettifaq, em mais um passo na decisão do clube parisiense de liberar jogadores que não se enquadravam nos seus planos.



O jogador, que também atua na seleção holandesa e chegou do Liverpool em 2021 como agente livre, não conseguiu se encaixar no time parisiense e foi emprestado à Roma na temporada 2022-2023, embora uma lesão grave tenha prejudicado sua passagem pela Serie A.



Na Arábia Saudita, ele vai jogar ao lado de seu ex-companheiro de equipe no meio-campo do Liverpool, Jordan Henderson, em uma equipe treinada pelo lendário ex-jogador dos 'Reds' e atual técnico Steven Gerrard.