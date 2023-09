Monaco vence Lens (3-0) e é líder da Ligue 1

436

O Monaco chegou neste sábado (2) à liderança da Ligue 1 ao vencer por 3 a 0 o Lens, time que ocupa a zona de rebaixamento, pela 4ª rodada do campeonato francês.



Com a vitória, o Monaco soma 10 pontos e ultrapassa o Olympique de Marselha (2º, 8 pontos), que empatou em 1 a 1 fora de casa com o Nantes, na sexta-feira.



O marfinense Wilfried Singo (23') de cabeça e depois o russo Aleksandr Golovin (35') e o chileno Guillermo Maripán (58'), diante de uma defesa passiva, alcançaram a terceira vitória em quatro jogos do clube do Principado.



Já o Lens acumula três derrotas neste início de campeonato mostrando um desempenho que não se compara ao da forte equipe que terminou o ano passado a apenas um ponto do Paris Saint-Germain na luta pelo título do campeonato francês.



O Lens tem apenas um ponto, o que preocupa seus torcedores, no momento em que faltam 18 dias para seu regresso à Liga dos Campeões com uma visita ao Sevilla.



A equipe de Frank Haise criou poucas oportunidades no primeiro jogo em que seu novo reforço, o atacante Elye Wahi jogou como titular. Mas além disso se defendeu mal e já sofreu 10 gols em quatro jogos. Na temporada passada, o time só atingiu esse número de gols sofridos na 15ª rodada.



No primeiro jogo deste sábado, o clássico bretão Brest-Rennes terminou empatado em 0 a 0, com as equipes ocupando respectivamente a 3ª e a 4ª posição, antes dos jogos de domingo.



O Paris Saint-Germain vai fechar a rodada com chances de se aproximar da liderança. Meste domingo o time da capital visita o Lyon, que passa por um momento delicado dentro e fora de campo.



--- Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato francês



- Sexta-feira:



Nantes - Olympique de Marselha 1 - 1



- Sábado:



Brest - Rennes 0 - 0



Monaco - Lens 3 - 0



- Domingo:



(08h00) Toulouse - Clermont-Ferrand FC



(10h00) Metz - Reims



Lille - Montpellier



Le Havre - Lorient



(12h05) Nice - Strasbourg



(15h45) Lyon - PSG



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 10 4 3 1 0 13 5 8



2. Olympique de Marselha 8 4 2 2 0 7 4 3



3. Brest 7 4 2 1 1 5 5 0



4. Rennes 6 4 1 3 0 8 4 4



5. Reims 6 3 2 0 1 6 3 3



6. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 4 0



7. Lorient 5 3 1 2 0 5 2 3



8. PSG 5 3 1 2 0 4 2 2



9. Montpellier 4 3 1 1 1 7 6 1



10. Lille 4 3 1 1 1 4 5 -1



11. Toulouse 4 3 1 1 1 3 4 -1



12. Metz 4 3 1 1 1 4 7 -3



13. Nice 3 3 0 3 0 2 2 0



14. Le Havre 2 3 0 2 1 5 6 -1



15. Nantes 2 4 0 2 2 5 8 -3



16. Lyon 1 3 0 1 2 2 6 -4



17. Lens 1 4 0 1 3 4 10 -6



18. Clermont-Ferrand FC 0 3 0 0 3 2 7 -5