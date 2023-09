Civil morre em protestos em cidade iraquiana de Kirkuk

436

Pelo menos um civil morreu e oito pessoas ficaram feridas, neste sábado (2), durante manifestações rivais em Kirkuk, uma cidade multiétnica do norte do Iraque onde as autoridades ordenaram um toque de recolher, indicaram funcionários locais.



A identidade e as circunstâncias da morte do "civil" não foram determinadas até o momento, disse à AFP o diretor do serviço médico de Kirkuk, Ziad Khalaf.



As pessoas feridas, incluindo um membro das forças de segurança, foram atingidas por "tiros, lançamentos de pedras ou vidros", acrescentou.



O balanço foi confirmado pelo porta-voz da polícia de Kirkuk, Amer Chouani, que relatou "um morto e cinco feridos", segundo o canal regional Kurdistan 24.



As manifestações rivais reuniram, de um lado, habitantes curdos, e do outro, turcomanos e árabes.



As forças de segurança, enviadas para evitar a violência entre os dois lados, deram tiros de advertência para obrigar a dispersão dos manifestantes curdos.



Vários veículos foram incendiados em uma grande avenida, segundo um jornalista da AFP.



Durante quase uma semana, as tensões aumentaram em Kirkuk, uma cidade historicamente disputada entre o governo federal de Bagdá e as autoridades da região autônoma do Curdistão iraquiano, no norte.



O primeiro-ministro Mohamed Shia al Sudani ordenou "o estabelecimento de um toque de recolher em Kirkuk e a organização de extensas operações de segurança para vigiar as áreas atingidas pelos distúrbios.