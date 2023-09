Fundação Nobel recua e cancela convite a embaixador russo

436

A Fundação Nobel informou neste sábado (2) que cancelou a decisão de convidas os embaixadores da Rússia e de Belarus à cerimônia de entrega dos prêmios este ano em Estocolmo, após várias críticas.



A Fundação Nobel, que organiza todos os anos a entrega do prêmio e a cerimônia em Estocolmo, decidiu em 2022 não convidar os embaixadores de Rússia e Belarus ao evento devido à guerra na Ucrânia.



O representante do Irã também não foi convidado devido à repressão aos protestos no país.



Na quinta-feira, no entanto, a fundação anunciou que retomaria a política habitual de convidar os embaixadores de todos os países, o que provocou uma onda de indignação na Suécia, onde vários políticos afirmaram que boicotariam o evento.



O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, expressou a discordância com o convite ao representante russo.



Além disso, ativistas e o governo da Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022, também criticaram o anúncio.



"Decidimos repetir a exceção do ano passado à prática habitual, ou seja, não convidar os embaixadores da Rússia, Belarus e Irã à cerimônia de entrega do Prêmio Nobel em Estocolmo", informou a fundação neste sábado.



A decisão foi celebrada como uma "vitória do humanismo" pelo porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko.



"Agradecemos a todos que pediram o retorno da justiça", afirmou o porta-voz, que havia solicitado o apoio da Fundação Nobel aos esforços de seu governo para isolar Rússia e Belarus.



"Estamos convencidos de que é necessário adotar uma decisão similar a respeito dos embaixadores da Rússia e de Belarus em Oslo", acrescentou Nikolenko, em uma referência à cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz.



A Fundação Nobel entrega em dezembro os prêmios de Medicina, Física, Literatura, Química e Economia, em uma cerimônia solene em Estocolmo com a presença do rei da Suécia, Carl XVI Gustaf.



Na mesma data, a cerimônia de entrega do Nobel da Paz acontece na capital da Noruega.



