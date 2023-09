Morre empresário egípcio Mohamed Al Fayed

436

O empresário egípcio Mohamed Al Fayed, pai do último namorado da princesa Diana, faleceu aos 94 anos, informou sua família em comunicado nesta sexta-feira (1º).



"A senhora Mohamed Al Fayed, seus filhos e netos desejam confirmar que seu amado esposo, pai e avô, Mohamed, faleceu pacificamente de velhice na quarta-feira, 30 de agosto de 2023", disse a família em comunicado divulgado pelo clube de futebol Fulham FC, que pertenceu ao empresário.



Al Fayed morreu no dia anterior ao aniversário da morte do seu filho, Dodi, ao lado da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997.



Após a morte do casal, que causou comoção em todo o mundo devido à imensa popularidade de Diana, Mohamed Al Fayed repetidamente afirmou que eles tinham sido assassinados como parte de uma conspiração do governo britânico.



Ele acusou até mesmo a rainha Elizabeth II e o seu marido, o príncipe Philip, de terem ordenado o acidente de carro.



O empresário egípcio chegou ao Reino Unido no início dos anos 1960 e mais tarde tornou-se proprietário das famosas lojas de departamento londrinas Harrods em 1985.



Também comprou o Hotel Ritz de Paris e foi proprietário do clube de futebol Fulham FC de 1997 a 2013.



Mohamed Al Fayed, nascido em 27 de janeiro de 1929 num subúrbio modesto de Alexandria, passou a maior parte da sua vida no Reino Unido, mas, para sua grande frustração, teve negada a cidadania britânica várias vezes.