Spalletti deixa de fora Verratti em sua 1ª convocação na seleção italiana

O novo técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, não incluiu o meia Marco Verrati em sua primeira lista de convocados, divulgada nesta sexta-feira (1º), para os jogos contra Macedônia do Norte (9 de setembro) e Ucrânia (12 de setembro), pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Spalletti, que assumiu a 'Azzurra' após o pedido de demissão de Roberto Mancini, agora técnico da Arábia Saudita, decidiu não contar com Verratti, que pode se transferir para o Catar caso realmente não esteja nos planos do Paris Saint-Germain.



Por outro lado, o zagueiro Nicolò Casale, da Lazio, foi convocado pela primeira vez.



A Itália, atual campeã europeia, mas que não se classificou para a Copa do Mundo de 2022, teve um mau início nas Eliminatórias da Euro, perdendo em casa para a Inglaterra (2 a 1).



Na sequência, venceu Malta por 2 a 0 e aparece na terceira posição do Grupo C, com três pontos em dois jogos.



- Lista de convocados da seleção da Itália:



Goleiros: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)



Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter de Milão), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma)



Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle)



Atacantes: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).



