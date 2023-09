436

O lateral-esquerdo Jordi Alba, campeão da Eurocopa em 2012, decidiu encerrar sua carreira internacional, anunciou a seleção espanhola nesta sexta-feira (1º).



"O lateral se despede da Espanha após levantar como capitão a Liga das Nações da Uefa [em junho] e a Euro em 2012", afirmou a seleção em um comunicado, oficializando os rumores das últimas semanas.



Atualmente no Inter Miami, Alba, de 34 anos, fez 92 jogos pela Espanha, nos quais marcou nove gols.



Sua última aparição com a 'La Roja' foi na final da Liga das Nações, contra a Croácia, no dia 18 de junho, quando o time espanhol foi campeão após vitória por 5-4 nos pênaltis.