Rússia diz ter conquistado 'posições-chave' perto da cidade ucraniana de Kupiansk

A Rússia afirmou, nesta sexta-feira (1º), que assumiu "posições-chave em terreno elevado" perto de Kupiansk, uma cidade no leste da Ucrânia, em torno da qual as tropas de Moscou estão na ofensiva há várias semanas.



O Ministério da Defesa russo afirmou no Telegram que tomou "fortalezas inimigas e posições-chave em terreno elevado" na direção de Kupiansk.



Pouco antes, as autoridades ucranianas haviam relatado bombardeios nas cidades de Borova, Kupiansk e Kislivka, "sujeitas a ataques de artilharia e morteiros".



A Rússia utilizou muitos meios para tomar a iniciativa na área de Kupiansk, recapturada pela Ucrânia no ano passado.



Segundo Ilia Yevlash, porta-voz do comando leste do Exército ucraniano, 45 mil soldados russos estão concentrados na área.