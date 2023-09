Ucrânia afirma que ataque contra aeroporto de Pskov foi executado a partir da Rússia

436

O diretor de inteligência militar da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira que o recente ataque com um drone contra o aeroporto de Pskov, na Rússia, foi executado a partir do território russo.



"Os drones usados para atacar a base aérea 'Kresty' em Pskov foram lançados a partir da Rússia", afirmou Kyrylo Budanov nas redes sociais. Pskov fica a quase 700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.



"Quatro aviões de transporte militar russos IL-76 foram atingidos durante o ataque. Dois foram destruídos e outros dois gravemente danificados", acrescentou.



Budanov afirmou que o ministério da Defesa da Rússia utilizava as aeronaves para transportar tropas e cargas.



Esta semana, o Kremlin afirmou que seus analistas tentavam averiguar as rotas utilizadas pelos drones para "evitar tais situações no futuro".



A região de Pskov, que também foi alvo de drones no fim de maio, fica perto da fronteira com Estônia e Letônia, dois países membros da Otan, no oeste, e de Belarus, no sul.