Hong Kong cancela voos e fecha escolas antes de tufão

Hong Kong fechou escolas, paralisou as operações no aeroporto e cancelou as negociações na bolsa de valores nesta sexta-feira (31), devido à aproximação do supertufão Saola da costa meridional da China.



O centro financeiro internacional emitiu durante a madrugada o terceiro nível de alerta mais elevado para tufões. Às 8h locais, Saola se encontrava 230km ao leste de Hong Kong, com rajadas de vento de até 205 segundo o observatório meteorológico local.



As ruas estavam quase desertas na manhã desta sexta-feira, com uma garoa que deve evoluir para tempestades e ventos intensos.



Embora não seja comum tufões atingirem diretamente Hong Kong, o observatório meteorológico informou que estudaria a necessidade de emitir um alerta mais elevado de ciclone tropical durante a noite caso a tempestade se aproxime da cidade.



Na China continental, autoridades decretaram alerta máximo devido à tempestade, que, segundo a imprensa estatal, irá tocar a terra "nas áreas costeiras entre Huilai e Hong Kong" nesta sexta-feira.



O sul da China costuma ser atingido no verão e outono locais por tufões que se formam nas águas quentes ao leste das Filipinas e se deslocam para o oeste.