São Paulo perde para LDU nos pênaltis e está fora da Sul-Americana

Com um homem a mais durante quase toda a segunda etapa, o São Paulo venceu a LDU por 1 a 0 no tempo normal nesta quinta-feira (31), no Morumbi, mas foi derrotado nos pênaltis por 5-4 e está fora da Copa Sul-Americana.



O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro equatoriano Arboleda (77'), ao completar de cabeça cobrança de escanteio do colombiano James Rodríguez.



Mas na disputa de pênaltis, James desperdiçou sua cobrança batendo para fora, enquanto a LDU teve 100% de aproveitamento na marca da cal.



Com campanha irregular no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 11ª posição, o São Paulo está na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.



O primeiro jogo da decisão será no Maracanã, no dia 17 de setembro, com a volta no Morumbi no dia 24.



-- Ficha técnica:



Copa Sul-Americana 2023 - Quartas de final - Jogo de volta



São Paulo - LDU 1-0 (4-5)



Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Gol:



São Paulo: Arboleda (77')



Pênaltis convertidos:



São Paulo: Calleri, Lucas Moura, Lucas Beraldo, Wellington Rato



LDU: Guerrero, Alzugaray, Martínez, Quiñónez, Julio



Pênaltis desperdiçados:



São Paulo: James Rodríguez



Cartões amarelos:



São Paulo: Michel Araújo (90')



LDU: Quiñónez (24), Ibarra (81), Adé (90+1), Guerrero (pênaltis)



Cartões vermelhos:



LDU: Alvarado (49')



Escalações:



São Paulo: Rafael - Rafinha (cap), Arboleda, Lucas Beraldo, Welington (James Rodríguez 67') - Pablo Maia (Wellington Rato 58'), Alisson, Rodrigo Nestor (Michel Araújo 67'), Lucas Moura, Luciano - Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



LDU: Alexander Domínguez - Leonel Quiñónez, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, Richard Mina (Jefferson Valverde 64', Alzugaray 90'+7) - Ezequiel Piovi (cap), Jhojan Julio, Alexander Alvarado, Renato Ibarra (Daykol Romero 84'), Mauricio Martínez - Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.