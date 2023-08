Ajax perde, mas se classifica para fase de grupos da Liga Europa

436

Depois de vencer por 4 a 1 o jogo de ida fora de casa, o Ajax conseguiu se classificar para a fase de grupos da Liga Europa mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Ludogorets nesta quinta-feira (31), em Amsterdã.



O gol do jogo foi marcado pelo atacante argentino Matias Tissera, aos 17 minutos do segundo tempo.



Outro classificado foi o Sparta Praga, que conseguiu reverter a derrota no jogo de ida por 3 a 1 para o Dinamo de Zagreb ao golear por 4 a 1 na República Tcheca.



Já o clube belga Union Saint-Gilloise teve uma vida mais tranquila, batendo o Lugano na Suíça por 1 a 0, depois de vencer o primeiro jogo em seu estádio por 2 a 0.



O sorteio dos grupos da Liga Europa será realizado nesta sexta-feira (1), em Mônaco.



-- Resultados dos playoffs da Liga Europa após os jogos desta quinta-feira:



Zarya Louhansk (UCR) - (+) Slavia Praga (CZE) 2-1 (0-2 na ida)



Aberdeen (ESC) - (+) BK Häcken (SUE) 1-3 (2-2 na ida)



(+) Ajax (HOL) - Ludogorets (BUL) 0-1 (4-1 na ida)



(+) Qarabag (AZE) - Olimpija Ljubljana (SLO) 1-1 (2-0 na ida)



(+) Sparta Praga (CZE) - Dinamo de Zagreb (CRO) 4-1 (1-3 na ida)



Lugano (SUI) - (+) Union St-Gilloise (BEL) 0-1 (0-2 na ida)



(+) Aris Limassol (CHP) - Slovan Bratislava (SVK) 6-2 (1-2 na ida)



(+) Sheriff (MDA) - KI Klaksvik (FRO) 2-1 (1-1 na ida)



Cukaricki (SRV) - (+) Olympiakos (GRE) 0-3 (1-3 na ida)



NK Zrinjski (BIH) - (+) LASK (AUT) 1-1 (1-2 na ida)



(+): classificados para a fase de grupos